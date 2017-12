Spaccata in piena notte a Giussano, maxi colpo in pellicceria. Si parla di un bottino da capogiro, di gran lunga superiore ai 200 mila euro.

La preparazione

I ladri sono entrati in azione pochi minuti prima delle 2, in piazza San Giacomo, in pieno centro, ai danni del negozio “La Pellicceria”. I malviventi hanno ribaltato una fioriera per “farsi spazio”, poter fare la retro e “spaccare” la saracinesca della boutique. Nel retro, hanno invece tagliato una catena che delimita l’area pedonale per poter arrivare vicino al negozio da un altro lato, con un altro mezzo.

Mezzi e arnesi

I ladri, almeno tre persone, hanno usato una “Volkswagen Sharan”, poi risultata rubata, un cartello stradale, una mazza e delle assi in legno per “creare” uno scivolo e “scavalcare” un elemento di arredo urbano in ferro sul marciapiede. Hanno “spaccato” anche la porta d’ingresso e hanno poi usato un altro mezzo per caricare le pellicce e darsi alla fuga.

Il colpo

In poco meno di cinque minuti, i ladri hanno messo a soqquadro il negozio e rubato tutto. Un colpo ingente da centinaia di migliaia di euro. Sul posto, poco dopo è arrivata una gazzella dei carabinieri che ha provveduto ai rilievi del caso e a dare l’allarme ai colleghi per organizzare controlli e posti di blocco. Gli uomini dell’Arma stanno ora portando avanti le indagini a caccia degli autori del furto.