Spaccio di droga sulla Valassina: 25enne in manette. Aveva un kg di marijuana e anche 8 grammi di cocaina.

Droga sulla Valassina

Nella serata di sabato 31 marzo i Carabinieri del NORM della Compagnia di Merate hanno arrestato un 25enne valtellinese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, già impegnati in servizi di controllo del territorio predisposti per le festività pasquali, hanno sottoposto a controllo stradale, nei pressi dello svincolo di Nibionno lungo la SS36, una Alfa Romeo 147 condotta dal 25enne. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane termo-saldato che conteneva poco più di un chilogrammo di marijuana.

Erba e coca

A quel punto è scattata anche la perquisizione della sua abitazione. Lì sono state trovate altre dosi di marijuana e di cocaina. Non solo ma anche una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. In tutto sono stati sequestrati 1 chilo e 291 grammi di marijuana e 8 grammi di polvere bianca.

In carcere

L’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Lecco. Questa mattina il Giudice per le Indagini Preliminari, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la custodia in carcere.