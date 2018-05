Spaccio nei boschi, arrestato anche un giussanese.

L’operazione, questa mattina, come riportato dal Giornale di Como.

Spaccio nei boschi del Comasco

In totale sono 21 gli indagati di cui undici di nazionalità italiana, nove di nazionalità marocchina, uno di origine polacche, accusati di 44 episodi di detenzione e spaccio, nonché di acquisto di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al 2016 e sono stati perpetrati in numerose località della provincia di Como. Principalmente a Cadorago, in particolare in zone denominate “rettilineo”, “laghett”,” buco”, “ruspa”, “cimitero di Bulgorello”, Bulgarograsso, Lomazzo, Bregnano, Fino Mornasco, Lurate Caccivio, Oltrona di san Mamette.

Tra gli arrestati anche un giussanese di 33 anni.

