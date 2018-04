Uno squilibrato armato è entrato in azione poco dopo le 20 in strada a Meda armato di spranga e catene: ci sono dei feriti (foto Bennati).

Squilibrato armato a Meda

La chiamata al numero unico per le emergenze è partita attorno alle 20.20 di questa sera, giovedì 26 aprile. In via Zara a Meda, all’altezza del civico 10, si sono portate tre ambulanze (Croce Bianca di Besana e di Seveso e 118 Seregno), più un’automedica e, naturalmente, i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

Quattro i feriti accertati

Via Zara è una strada tranquilla in una zona residenziale, dal centro di Meda verso Cabiate. Pare che lo squilibrato si sia scagliato contro diverse auto in sosta, armato di spranga e catene, per poi prendersela anche con alcuni passanti. I soccorritori hanno assistito un 30enne (sembra un carabiniere), un 47enne (l’aggressore), un 60enne e un 72enne.

Pare persona nota

Dalle prime informazioni che ci arrivano da Meda, pare che il protagonista dell’aggressione sia una persona già nota e problematica, forse un piccolo imprenditore. Sarebbe sceso in strada completamente nudo con una spranga o un asta di legno in mano: dapprima ha colpito cinque macchine, poi ha sfasciato cancello, lampioncini e citofono di un condominio vicino.

Poi si è ferito gravemente

Non contento, il 47enne se l’è presa con due residenti del palazzo: botte a un 60ene e un 72enne (uno dei due anche cardiopatico) poi trasportati all’ospedale di Desio. Alla fine, nella sua follia, s’è gettato da un parapetto finendo nel corsello sottostante dei box e ora sarebbe in fin di vita al San Gerardo di Monza.