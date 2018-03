Stalker di Meda arrestato dai Carabinieri. A finire nei guai T. P., un 21enne con casa in città. I Carabinieri della stazione di Mozzate lo hanno rintracciato per eseguire un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Como.

Perseguitava la ex fidanzata, stalker arrestato

Al giovane vengono contestati ripetuti atti persecutori nei confronti della ex fidanzata 19enne, residente a Mozzate, del padre di lei e dell’attuale compagno. Le condotte del 21enne avevano procurato alle tre vittime un grave e perdurante stato d’ansia e di paura, oltre al fondato timore per la propria incolumità. Gli episodi erano iniziati lo scorso anno e sono proseguiti fino ai giorni scorsi, quando il Gip ha emesso il provvedimento cautelare. Il medese aveva violato anche il «divieto di avvicinamento» alle parti offese che il giudice aveva disposto in precedenza. P. T. è agli arresti domiciliari nella sua abitazione in città, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.