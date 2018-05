Tre auto danneggiate nel tamponamento accaduto ieri mattina (martedì 15 maggio) in Valassina, all’altezza di Lissone.

Tamponamento tra tre auto in Valassina

L’incidente è accaduto intorno alle 9.40 in direzione di Milano. Il conducente di una Hyundai Getz, T.T., 26enne imbianchino di Veduggio, nell’effettuare una curva a sinistra ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro la Volkswagen Polo di A.A., 49enne, impiegato di Barzago. Che a sua volta è finita contro l’autocarro Peugeot di G.M., 41enne impiegato di Lurago.

Polizia stradale di Seregno sul posto

Una volta dato l’allarme sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia stradale di Seregno per i rilievi di rito insieme al personale del “118”. Tutti e tre i conducenti sono rimasti feriti nell’incidente e trasportati in ospedale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nell’ora di punta.

Nel pomeriggio incidente a Carate Brianza

Un altro incidente si è verificato alle 18.20 sempre in superstrada all’altezza di Carate Brianza, lungo il rettilineo e in direzione di Milano. Alla guida di una Ford Fiesta un operaio di Lissone, S.I., 38enne, che spostandosi dalla prima corsia a quella centrale, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro lo spartitraffico urtando nella carambola un’altra vettura. Si tratta di una Opel Mokka guidata da un operaio di Nova Milanese, T.G., di 28 anni, urtata nella parte posteriore.

I soccorsi

Nell’urto la Ford Fiesta è finita sul lato destro della carreggiata mentre la Ford Fiesta ha finito la sua corsia in contromano. Entrambi i conducenti sono finiti in ospedale a Desio. Anche in questo caso i rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia stradale di Seregno. Pesanti le ripercussioni sul traffico.