Tenta di rapinare anziana, arrestato un 35enne.

A Giussano

Tenta di rapinare anziana, arrestato un 35enne. E’ finito in manette l’uomo che sabato pomeriggio aveva cercato di scippare una donna a Birone che camminava nei pressi di via Catalani.

I fatti

L’ha strattonata nel tentativo di rubarle la borsetta ma lei ha resistito e ha messo in fuga il rapinatore, fermato poco dopo dai carabinieri.

Protagonista del coraggioso gesto una pensionata di 82 anni residente in città, aggredita sabato pomeriggio in via San Filippo Neri da un uomo di 35 anni originario di Vibo Valentia, di fatto senza fissa dimora. G.L. (queste le sue iniziali) è già noto alle forze dell’ordine per reati contro i patrimonio. La donna è riuscita a divincolarsi ed è corsa all’interno del più vicino esercizio pubblico a chiedere aiuto. Il titolare del negozio, un fiorista, ha chiamato subito il 112. I carabinieri, già in zona per un servizio di controllo sul territorio, sono arrivati con tre gazzelle e hanno rintracciato il rapinatore a un centinaio di metri dal luogo dell’aggressione.

Riconosciuto dalla vittima è stato arrestato per tentata rapina aggravata dall’età della donna che supera i 65 anni. Fortunatamente l’anziana non ha riportato ferite.