Tentativo di scippo, a Giussano, in via Catalani. Attorno alle 17 di questo pomeriggio una donna che camminava lungo via Catalani, nei pressi del fiorista, è stata avvicinata da un uomo che ha cercato di portarle via la borsa. Fortunatamente però non ci è riuscito. Colpo fallito, grazie alla prontezza della signora che sarebbe riuscita a divincolarsi. L’uomo, che aveva la barba e i capelli corti, si è subito dopo allontanato di corsa, sparendo in una corte vicina. Immediata la chiamata ai carabinieri. I militari sono subito arrivati sul posto, ma dello scippatore nessuna traccia.