Questa mattina paura in via Mentana a Desio a causa di un tetto in fiamme all’interno di una villetta a schiera. Paura per i residenti.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Desio, Seregno e Monza cercando subito di calmare le fiamme. La famiglia residente nell’abitazione e anche quelle limitrofe sono state fatte evacuare per permettere ai pompieri di intervenire. A prendere fuoco sarebbe stata la canna fumaria propagando le fiamme alla mansarda e successivamente al tetto.

Sul posto anche un’Ambulanza

I proprietari delle case sono stati fatti rientrare poco più di un’ora dopo quando la situazione è tornata alla normalità. Il proprietario dell’appartamento andato in fiamme è stato visitato dai volontari del 118 per accertare un’eventuale intossicazione. La situazione è ritornata lentamente alla normalità.