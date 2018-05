Tossicodipendente aggredisce il fratello per venti euro. E’ successo nei giorni scorsi a Cesano. Diceva di aver contratto un debito per droga e voleva impossessarsi di venti euro per estinguerlo. Disposto a tutto pur di mettere le mani sul denaro, non aveva esitato ad aggredire il fratello maggiore davanti agli occhi della madre.

Nei guai un trentaduenne con precedenti penali

C’è voluto l’intervento dei carabinieri, alle 20.30 di mercoledì 2 maggio, per riportare la calma in un appartamento della città. I militari della Tenenza cittadina hanno arrestato un trentaduenne tossicodipendente con precedenti penali, con l’accusa di tentata rapina e violazione di domicilio. L’uomo, in cerca di soldi facili per debiti di droga, si era presentato alla porta dell’abitazione della madre. Con una scusa, era riuscito a farsi aprire. Ma non appena aveva spiegato le ragioni della sua visita, il fratello quarantenne lo aveva respinto: il trentaduenne si era opposto, e aveva impedito la chiusura completa della porta con il piede. Una volta entrato con la forza nell’appartamento, aveva messo le mani al collo del fratello per spingerlo via. Voleva raggiungere la camera da letto, per frugare tra i cassetti dove, ne era certo, avrebbe trovato i contanti che cercava disperatamente.

La mamma ha chiesto aiuto ai carabinieri

La mamma dei due uomini, presente anche lei in casa in quel momento e spettatrice della violenza, ha allertato i carabinieri, che sono prontamente intervenuti. I militari sono riusciti ad allontanare i due fratelli, che ancora si stavano picchiando, e ad arrestare il minore dopo averlo portato via.

Processato per direttissima nelle aule del Tribunale di Monza, il tossicodipendente cesanese è stato condannato agli arresti domiciliari per il reato di tentata estorsione e violazione di domicilio.