Una donna di 60 anni ha perso la vita poco fa travolta dal treno a Lentate sul Seveso.

Tragedia a Lentate: muore sotto al treno

Tragedia a Lentate sul Seveso. Una donna di 60 anni ha perso la vita travolta da un treno in via Tintoretto. Sul posto i Carabinieri di Seregno, la Polizia ferroviaria di Como, i Vigili del fuoco di Seregno e la Croce Rossa di Cermenate. Le Forze dell’ordine hanno lavorato a lungo per ricostruire quanto accaduto. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un suicidio.

Video

Circolazione dei treni bloccata per ore

La circolazione dei treni è rimasta bloccata per ore sulla tratta Chiasso-Como-Monza-Milano ed è ripresa regolarmente solo alle 19:20.

L’interruzione si è resa necessaria per consentire all’Autorità giudiziaria di effettuare i rilievi di rito. Il treno Eurocity coinvolto nel terribile incidente ha ripreso la propria corsa alle 19:05; gli altri treni, lunga percorrenza e regionali, hanno subito ritardi fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni.