Travolta da un’auto cade a terra e batte la testa.

L’incidente a Paina

L’incidente è accaduto intorno alle 17.40 in via Corridoni all’altezza del civico 37, a Paina, davanti alla gastronomia Trezzi. La vittima è una donna di 57 anni travolta lungo la strada a senso unico. Cadendo ha battuto la testa e ha iniziato a sanguinare.

I soccorsi

Una volta dato l’allarme sul posto sono arrivate immediatamente l’automedica e l’ambulanza del Seregno Soccorso, attivate in codice rosso. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito. Inizialmente le condizioni della donna sono apparse gravi. Successivamente è stata trasportata in ospedale in codice verde.

Seguono aggiornamenti.