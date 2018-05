Travolta sulle strisce pedonali. Paura per una 21enne vittima di un incidente in via XXV Aprile a Desio. Rosso il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Per fortuna poi si è rivelato meno grave del previsto.

Vittima una 21enne

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio non lontano dalla stazione. Una 21enne straniera, mentre attraversava sulle strisce, è stata investita da una “Opel”. In un primo momento le condizioni della giovane avevano destato preoccupazione, tanto che, oltre agli operatori del 118, è stata chiamata a intervenire anche l’automedica. Dopo le prime cure sul posto, la 21enne è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Desio. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, a cui spetterà ricostruire nei particolari la dinamica dell’investimento.