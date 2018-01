Travolto da un’auto a Biassono, grave 19enne.

Travolto da un’auto

Gravissimo incidente poco fa in via Parco all’incrocio con via Madonna delle Nevi, in zona San Giorgio. Un ragazzo di 19 anni, in sella alla sua moto, è stato travolto da un’auto. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti di Polizia locale intervenuti sul posto.

In codice rosso

Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce bianca di Biassono e l’automedica che hanno trasportato il giovane in ospedale in codice rosso. E’ atterrato anche l’elisoccorso.

Seguono aggiornamenti.