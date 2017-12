Tre intossicazioni nella notte in Brianza. Due da alcol e una da sostanze pericolose

Tre intossicazioni nella notte

Soccorritori impegnati nella notte a Monza, Seveso e Lissone per tre diverse intossicazioni.

La prima a Seveso alle 2.44. La croce bianca cittadina ha soccorso un 20enne per una intossicazione da sostanze pericolose. Il giovane si è sentito male in via Longoni ed è stato accompagnato in ospedale a Desio in codice verde.

Poco dopo a Lissone la croce verde ha prestato le prime cure a un 25enne che, in via Guarenti, a causa di qualche bicchiere di troppo, si è sentito male. I volontari hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportare il ragazzo al San Gerardo. Le sue condizioni sono buone.

Più critica la situazione per un 40enne soccorso in piazza Roma a Monza. La croce bianca di Biassono è arrivata sul posto questa mattina alle 6.39. L’uomo, intossicato da troppo alcol nel sangue, è stato portato al San Gerardo in codice giallo.

Caduta da bici a Seregno

Infine segnaliamo una caduta da bici avvenuta a Seregno in via Garibaldi. Il 52enne che si trovava in sella alla bicicletta è stato medicato dagli uomini del soccorso Seregno e poi portato in ospedale a Desio. Sta bene.