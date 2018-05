Sono ufficialmente iniziati questa notte i lavori al Ponte di Annone. Le ruspe sono entrate in azione, in questa prima fase, per procedere a demolire quanto resta del manufatto crollato. Ecco le chiusure in Valassina

Lavori al Ponte di Annone: chiusure in Valassina

Stanotte è stata chiusa al transito una corsia della Statale 36. Provvedimento che verrà replicato anche nelle prossime notti. In particolare sarà istituita la chiusura della corsia di marcia lungo la carreggiata sud, tra il km 41,300 e il km 41. La limitazione sarà in vigore nella sola fascia oraria notturna 22 – 06 e il traffico sarà deviato sulla corsia di sorpasso. Dal 14 maggio al 17 maggio sarà invece chiusa la corsia di marcia lungo la carreggiata nord, tra il km 41,000 e il km 41,300. Anche in questo caso la chiusura sarà in vigore dalle 22 alle 06. Lungo il tratto sarà inoltre in vigore il limite di velocità a 50 km/h e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.

Ponte di Civate

Per effettuare interventi di sistemazione e messa in sicurezza del cavalcavia di competenza del Comune di Civate, di sovrappasso alla statale 36 in corrispondenza del km 44,500, dal 9 maggio al 12 maggio 2018 la carreggiata sud della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà chiusa in orario notturno tra il km 49,100 e il km 44,400.

La chiusura sarà limitata alla fascia oraria 22 – 06.