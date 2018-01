Trovati 1000 euro ma nessuno li reclama.

A Giussano

Trovati 1000 euro ma nessuno li reclama. E’ successo a Giussano nei pressi del centro commerciale, di via Prealpi. Un giussanese ha trovato il discreto gruzzoletto e li ha subito consegnati al comando di Polizia locale. Il fatto risale al 1 ottobre scorso, nessuno però fino ad oggi si è fatto avanti per reclamarli. E ora si cerca il legittimo proprietario.

Il giussanese ha dimostrato di essere davvero molto onesto e con grande senso civico; ha trovato per strada, la busta contenente le banconote per un valore complessivo di 1000 euro, e senza pensarci due volte, l’ ha portata dai vigili.

Un gesto così nobile e probabilmente insperato, che deve aver fatto desistere il legittimo proprietario dal pensiero di reclamare le banconote, cosicchè il denaro è ancora in depositato tra gli oggetti smarriti, al comando di piazzale Aldo Moro.

Il proprietario ora, però, avrà tempo un anno per ritirarli, in caso contrario la somma passerà nelle mani di chi l’ha ritrovata. «Appello» dunque lanciato. E se avete perso mille euro, fatevi avanti…