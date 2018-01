Trovata a Verano la patente di Ignazio Moser.

Tre tecnici manutentori del Comune, mercoledì scorso, hanno ritrovato il documento del noto ciclista, fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, lungo la ciclopedonale.

Come sia finita lì, non si sa. Forse il vip del “Grande Fratello” stava pedalando dalle nostre parti, e l’ha smarrita, o forse qualcuno gli ha rubato il borsellino, abbandonando parte del contenuto lungo la ciclabile, sta di fatto che tre solerti operatori di Verano, l’hanno ritrovata e consegnata ai vigili.

Il desiderio di una ricompensa speciale…

Gli operatori non si aspettano certo ricompense in denaro, ma sarebbero felici di incontrare il famoso ciclista e ancor di più di vederlo accompagnato dalla bella Cecilia… e chissà che Ignazio non arrivi a Verano per ringraziare e ritirare la patente, in dolce compagnia…