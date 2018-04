Truffa dei farmaci scoperta dai Carabinieri del Nas: operazione questa mattina dei comandi di Monza Brianza, Roma, Napoli e Lucca.

Truffa dei farmaci smascherata

I Carabinieri del Nas nelle province di Milano, di Monza Brianza, Roma, Napoli e Lucca (coadiuvati nella fase esecutiva dai militari dei locali Comandi Provinciali) hanno fatto scattare nelle prime ore della mattinata odierna una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Misure cautelari

Misure cautelare detentive sono state emesse dal Tribunale di Milano nei confronti di 13 soggetti, ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell’Erario, truffa ad aziende farmaceutiche, autoriciclaggio, ricettazione di farmaci, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Perquisizioni in in corso

Oltre ai tredici provvedimenti cautelari, sono in corso anche undici perquisizioni locali nelle citate province e ben 37 ordini di esibizione di documentazione notificati a persone giuridiche legate a vario titolo all’organizzazione criminale individuata dai militari dell’Arma.