Tutti in coda in Valassina per un incidente avvenuto poco prima delle 10 nel tratto compreso tra Desio Sud e Lissone Muggiò.

Incidente poco prima delle 10 questa mattina, martedì 15 maggio, in Valassina. Lo scontro tra due auto, in cui sono rimaste coinvolte tre persone, è avvenuto nel tratto compreso tra Desio Sud e Lissone Muggiò, in direzione Milano. Sul posto sono intervenute due ambulanza – volontari di Seregno soccorso e Avis Meda – oltre alla Polstrada di Milano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente ma due persone sono state portate in ospedale in codice verde.

A causa del sinistro si sono formate lunghe code a partire da Seregno. In una giornata già difficile per il traffico: questa mattina infatti vi avevamo segnalato code anche in Tangenziale Nord e in A4.