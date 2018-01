Schianto contro il guard-rail in Milano-Meda, lunghe code e rallentamenti in corrispondenza di Binzago.

Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard-rail

Ennesimo incidente lungo la superstrada SS35. E’ successo ieri, domenica 14 gennaio, intorno alle 19.30, nel tratto tra Seveso e Cesano Maderno, in direzione Milano. Per motivi ancora da chiarire un automobilista ha perso il controllo del suo veicolo ed è andato a finire contro il guard-rail.

Sul posto la Stradale e i volontari della Croce rossa

I primi a intervenire sul punto dell’impatto sono stati alcuni volontari della Croce rossa di Desio, che erano di passaggio a bordo di un’ambulanza di ritorno da un precedente servizio. Poi è stato attivato un altro mezzo, sempre della Croce rossa di Desio. I soccorritori hanno prestato le prime cure al conducente dell’auto, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. E’ stato trasferito in codice verde all’ospedale di Desio. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi di rito. A causa dell’incidente la viabilità lungo la superstrada ha subito dei rallentamenti.