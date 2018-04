Due gli interventi nella notteda parte dei soccorritori brianzoli, alle prese con un evento violento e una caduta in moto. Ad avere la peggio un ragazzo di 27 anni a Desio e un giovane di 18 anni a Monza. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Un evento violento e una caduta in moto

Poco dopo la mezzanotte la croce rossa è intervenuta a Desio in corso Italia, dove un evento violento ha visto protagonista un ragazzo di 27 anni. Inizialmente soccorso in codice verde, il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Desio. Intorno alle 3 invece la croce rossa di Villasanta è intervenuta a Monza, in via Bertacchi 4. I volontari hanno soccorso un giovane di 18 anni caduto dalla moto: il ragazzo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo. L’intervento ha visto la presenza anche dei Carabinieri e della Polizia locale di Monza.