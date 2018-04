Due interventi questa notte in Brianza. Sul sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza si segnalano un’aggressione a Vimercate e un malore a Cesano Maderno.

Un evento violento e un malore, due persone in ospedale

Soccorritori in azione a Cesano Maderno questa notte. La croce rossa di Desio a mezzanotte e mezza è intervenuta in via Albano per un malore di una 59enne. I volontari sono partiti a sirene spiegate e in codice rosso. Fortunatamente al loro arrivo, la signora era in buone condizioni. Dopo i primi accertamenti sul posto la donna è stata trasferita all’ospedale di Desio in codice verde.

Sempre questa notte, poco dopo le 2, i volontari di Vimercate sono intervenuti in via Chiesa per un evento violento, classificato da Areu come aggressione. Vittima una 26enne fortunatamente soccorsa in codice verde e portata in ospedale a Vimercate per accertamenti.