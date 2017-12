Un malore e un incidente nella notte appena trascorsa hanno costretto all’intervento gli operatori del 118 a Monza e Brianza.

Anziano soccorso in via Vespucci a Monza

Gli operatori del 118 sono intervenuti alle 5 in via Amerigo Vespucci di Monza per soccorrere un uomo di 87 anni. Raggiunto da un’ambulanza della Croce Rossa, l’anziano è stato trasportato al Policlinico di Monza, dove è arrivato intorno alle 5.40, dopo le prime cure sul posto. L’uomo, soccorso in codice rosso, è arrivato in ospedale sempre in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza-urgenza. Ancora da chiarire le cause che hanno fatto scattare l’allerta.

Sei coinvolti in un incidente a Lentate

Trenta minuti prima della mezzanotte, invece, i soccorritori del 118 sono dovuti intervenire a Lentate sul Seveso, per un incidente tra due auto che ha coinvolto sei ventenni. Si tratta di una ragazza di ventidue anni e cinque ragazzi, un venticinquenne, tre coetanei di ventisei anni e un ventottenne. L’incidente è avvenuto alle alle 23.33 in via Mocchirolo. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della Compagnia dei carabinieri di Seregno, subito sul posto dopo lo scontro, insieme ai soccorritori della Croce Rossa di Lentate e di Misinto e all’automedica. Per alcuni dei ragazzi coinvolti si è reso necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza e a quello di Desio. Nessuno è in gravi condizioni.