Un ragazzo di 29 anni è caduto ieri in strada a Varedo. A Caponago infortunio in uno scontro di gioco

Caduta ieri sera in Brianza

Un ragazzo di 29 anni ieri sera è caduto in strada in via Scarlatti a Varedo. A soccorrere il giovane sono intervenuti i volontari della croce rossa di Paderno. Fortunatamente il ragazzo è stato medicato sul posto senza essere trasportato in ospedale.

Infortunio a Caponago

Sempre ieri sera un 26enne si è infortunato a Caponago in uno scontro di gioco. Il giovane si è fatto male in via Panigada. Sul posto l’ambulanza del 118 ha medicato il giovane e l’ha poi trasportato in codice verde al Policlinico di Monza.