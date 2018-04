Una giornata alla scoperta della Croce Bianca. La sezione di Cesano Maderno organizza un open day per sabato 5 maggio, giorno in cui sarà possibile guardare più da vicino le attività dell’associazione. Le porte della sede cesanese di via Padre Boga saranno aperte a tutta la cittadinanza a partire dalle 14.

Il programma dell’open day

Il pomeriggio di sabato 5 maggio, fino alle ore 20, sarà l’occasione per conoscere come funziona il servizio di emergenza-urgenza, ma non solo. Oltre al 112, infatti, sono tanti i servizi svolti quotidianamente dalle varie sezioni della Croce Bianca: tra questi, il trasporto dei ragazzi diversamente abili o i servizi di continuità assistenziale. A partire alle ore 14 in via Padre Boga sarà possibile visitare l’edificio, conoscere le ambulanze e i mezzi di trasporto e soccorso. Ma non solo. I volontari saranno infatti a disposizione per alcune simulazioni di rianimazione e primo soccorso.

La visita è aperta a tutti

Adulti e bambini potranno partecipare alla giornata e toccare con mano il lavoro svolto dalla Croce Bianca di Cesano. L’invito è stato esteso anche al sindaco Maurilio Longhin, agli assessori e a tutti i consiglieri comunali. Al termine della visita verrà consegnata una maglietta della Croce Bianca e partire dalle 17.30 verrà offerto un aperitivo. Per ogni informazione è possibile scrivere all’indirizzo mail sede.cesano@crocebiancacesano.org.