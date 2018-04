Ferito all’addome: ambulanza e carabinieri in via Viganò.

Oggi pomeriggio a Giussano

Ferito all’addome: ambulanza e carabinieri in via Viganò, in una corte vicino al laghetto. Un uomo di 54 anni è stato soccorso nella sua casa, oggi pomeriggio poco dopo le 16. Da quanto è stato possibile ricostruire il giussanese che vive con la madre, si sarebbe ferito all’addome, per cause ancora da accertare. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica e i carabinieri della stazione di Giussano. Le condizioni del 54enne non dovrebbero essere serie.