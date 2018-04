Uomo scomparso da Merate, ricerche in tutto il territorio. Elio Panzeri, 66 anni, è uscito di casa ieri alle 7 e non è più rientrato.

Uomo scomparso ore di apprensione per i familiari

Uomo scomparso da Cassina Fra’ Martino: Elio Panzeri, 66 anni, è uscito di casa ieri alle 7 e non è più rientrato. Il pensionato, 66 anni, è uscito di casa come tutte le mattine di buon’ora alle 7. Sarebbe dovuto andare a trovare un amico a Merate con il quale era solito trascorrere la mattinata e che aiutava a fare l’orto. Intorno a mezzogiorno Penati era abituato a fare ritorno a casa per pranzo. Ma ieri alle 12.30 non era ancora rientrato, un fatto insolito per un uomo abitudinario come lui. Quando poi l’amico ha chiamato la moglie a casa, in via Righi a Cassina, per chiedere di Elio, si è capito che era successo qualcosa di grave.

L’allarme lanciato dalla telefonata di un amico

Preoccupati famigliari e amici hanno cominciato a chiamarlo sul cellulare, che però squilla a vuoto. Moglie e figlia si sono allora recate dai carabinieri a denunciare la scomparsa del loro caro, mentre parenti e amici hanno cominciato a cercarlo nei luoghi che era solito frequentare. Purtroppo le ricerche, che da ieri vanno avanti ininterrottamente, non hanno dato ancora alcun esito. Il cellulare continua a suonare a vuoto e non si trova neppure l’auto con cui era uscito, una Lancia Musa di color oro un po’ ammaccata.

In corso una disperata ricerca

Dove sia andato ieri Elio Panzeri non è dato saperlo. Nei luoghi che frequentava tutti i giorni, a Merate e Imbersago, non si è visto. Si teme possa essere andato nei boschi del parco del Curone, che amava frequentare, e che abbia poi accusato un malore. Ma gli amici e i parenti che lo stanno cercando freneticamente non trovano neppure la sua inconfondibile auto, che Elio avrebbe pur dovuto parcheggiare da qualche parte per andare a fare una camminata. Al momento la sua scomparsa rimane avvolta da un alone di mistero. Quando è uscito di casa indossava jeans neri, un giubbetto senza maniche blu e un pile color aviatore.