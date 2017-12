Una coppia di anziani travolta da un treno a Cesano Maderno. La donna si sarebbe fermata a raccogliere il cappello del marito caduto a terra e poi sarebbe inciampata. L’uomo ha cercato di soccorrerla ma proprio in quel momento è arrivato il treno.

Due morti sotto un treno a Cesano Maderno

Tragedia questa mattina a Cesano Maderno. Una coppia di anziani, lui 75enne e lei di 78 anni, è stata travolta dal treno regionale proveniente da Seveso e diretto a Milano Bovisa alle 9.50 circa.

La coppia, marito e moglie residenti in via Parini, stava attraversando i binari con il passaggio a livello chiuso e, secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe fermata a raccogliere il cappello del marito caduto a terra e sarebbe poi inciampata.

L’uomo ha cercato di soccorrerla ma proprio in quel momento è arrivato il treno. Lei è stata travolta in pieno mentre il marito è stato colpito dal treno alla testa, come racconta uno dei testimoni.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Ferroviaria, i Vigili del fuoco di Monza e la Polizia locale di Cesano Maderno. Oltre ad ambulanza e automedica. Purtroppo per i due coniugi non c’era più nulla da fare.

Treni bloccati

La circolazione sul tratto Seveso-Milano è stata bloccata fino alle 12.30. Attualmente il sito di Trenord informa i viaggiatori che Gli accertamenti di sicurezza da parte delle Forze dell’ordine sono terminati. Restano tuttavia possibili ritardi e limitazioni alla circolazione ferroviaria.