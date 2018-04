Un incidente sulla Valassina sta bloccando il traffico verso Lecco.

Valassina bloccata

Lo scontro tra tre veicoli si è verificato all’altezza di Briosco, in direzione nord. Le auto incidentate occupano le corsie ed il traffico è bloccato. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza una ragazza di 25 anni è stata soccorsa in codice giallo dalla Croce verde di Lissone. Sul posto sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale di Seregno. In prossimità dell’incidente si segnalano lunghe code.

