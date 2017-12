Violento schianto tra due auto a Limbiate lunedì pomeriggio, tra i quattro feriti ci sono anche due bambini. E’ successo in via XXV Aprile all’altezza del civico 45.

Scontro frontale

Dalle prime ricostruzioni della Polizia locale si è trattato di uno scontro frontale tra un’Alfa Romeo 147 condotta da G.P., residente a Paderno Dugnano ed una Citroen Nemo, condotta da M.C., di Senago. L’Alfa, diretta verso il centro città, giunta in prossimità dell’intersezione con via Vittorio Veneto, per cause in via di definizione, ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con la Citroen, che proveniva nel senso opposto di marcia

Accorse quattro ambulanze

In via XXV Aprile sono accorse quattro ambulanze. Il conducente della Citroen ha riportato le ferite più serie. Accompagnato al Pronto soccorso i medici gli hanno dato una prognosi di 30 giorni. In ospedale anche la conducente dell’Alfa e i due figli di 9 e 10 anni che erano a bordo con lei. Hanno riportato contusioni e lesioni.

Strada chiusa per più di un’ora

La Polizia locale si è occupata dei rilievi del sinistro e ha provveduto a regolare la circolazione stradale. Via XXV Aprile è rimasta chiusa per circa un’ora. Al fine di contenere i disagi visto l’orario di punta, gli agenti hanno veicolato i mezzi su strade alternative. I veicoli coinvolti non essendo più marcianti, sono stati rimossi con due carro- attrezzi. Intervenuti anche operatori per ripulire e mettere in sicurezza la carreggiata, stante il materiale ed i liquidi rilasciati dalle parti meccaniche dei veicoli impattati