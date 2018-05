Violento schianto questa sera, martedì 15 maggio, sulla Statale 36 in direzione Milano. L’incidente, poco dopo le 18, sta causando lunghe code. Due i feriti.

AGGIORNAMENTO DELLE 19.30: i veicoli sono stati rimossi e la strada è stata riaperta. Le code sono in diminuzione.

Violento schianto tra due auto sulla Statale 36

Pauroso schianto questa sera poco dopo le 18 sulla Statale 36 in direzione Milano. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate tra loro e una è andata a schiantarsi contro il new jersey che divide le carreggiate in direzione Sud da quelle verso Nord. L’altra invece ha terminato la corsa contro il guard rail sul lato opposto, quello della corsia di emergenza.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate in codice rosso due ambulanze – Seregno Soccorso e Croce Bianca di Mariano – oltre all’automedica, alla polizia stradale di Milano e al mezzo di intervento dell’Anas. Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave del previsto. I due feriti, un 37enne e un 27enne, sono stati accompagnati in ospedale in codice verde.

Lunghe code

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico in direzione Milano. Al momento si viaggia su una sola corsia di marcia e le code sono di versi chilometri. oggi è il secondo incidente che si verifica in Valassina. Questa mattina un altro sinistro aveva provocato rallentamenti tra Desio e Lissone.