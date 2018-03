Violento scontro sulla Nazionale dei Giovi, a Cesano Maderno, centauro in ospedale.

L’incidente al confine con Bovisio

L’incidente è avvenuto alle 17.41 al confine con Bovisio Masciago. Coinvolti una “Ford Focus” e uno scooter. In un primo momento hanno destato preoccupazione le condizioni del centauro, un corriere espresso di Bovisio Masciago, tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto un’ambulanza del Comitato Alte Groane della Croce Rossa e l’automedica. La ricostruzione della dinamica è toccata invece agli agenti della Polizia locale cesanese.

La prima ricostruzione della dinamica

Secondo una prima ricostruzione entrambi i veicoli procedevano in direzione di Bovisio. All’altezza di via Umbria è avvenuto l’impatto, mentre l’auto stava per svoltare a sinistra. Illesa la conducente dell’auto, una cesanese. Dopo le prime cure sul posto il centauro è stato trasferito in ospedale in codice giallo al San Gerardo di Monza. Lunghe code si sono formate sulla Nazionale, traffico congestionato.