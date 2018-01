Zucchero nel serbatoio: vandali a Giussano.

L’episodio

Zucchero nel serbatoio: vandali a Giussano. Davvero una brutta giornata per una donna della città che si è trovata l’auto danneggiata sotto casa. Qualcuno si è “divertito” a versare dello zucchero nel serbatoio della sua vettura, parcheggiata sulla strada, lungo via Damiano Chiesa. Amara la sorpresa quando ha provato a metterla in funzione e ha capito cosa era successo. Uno scherzo di cattivo gusto che le costerà una salata parcella del meccanico. E dopo la sorpresa e la rabbia, la chiamata ai carabinieri, per denunciare quanto avvenuto.