Lo shopping che fa bene. E se gli acquisti natalizi fossero anche un’occasione per fare del bene a bambini affetti da gravi patologie? Questa è l’idea dalla quale nasce la Rue des Mille XMAS Edition che coinvolge i negozi Centopercentooffical.

I negozi aderenti all’iniziativa benefica

Ecco l’elenco dei negozi aderenti all’iniziativa. Pozzi Ilario, Biassono, Piazza San Francesco, 56. Gioielleria Somaschini, Carate Brianza, Via Dante Cesana, 20. Crippa Gioielli, Cesano Maderno, Via San Carlo, 42. Gioilelleria Sollami, Desio, Via Garibaldi, 1. Gioielleria Oromoda, Lissone, Via Santi Pietro e Paolo, 16. Julie Chic, Seregno, Via Garibaldi, 35. Sordi Gioielli, Varedo, Via Umberto I, 28. Infine Gioielleria Ravasio, Verano Brianza, Via Umberto I, 5.

Ultimi giorni per partecipare

C’è tempo fino a domani, domenica 10 dicembre, per contribuire. Basta scegliere come regali di natale i gioielli Rue des Mille tra collane, anelli, braccialetti e spille, si riceverà in omaggio il girocollo limited edition Stella Cometa. Per ogni ciondolo omaggiato, parte del ricavato verrà devoluto da Rue des Mille ad Agbalt (Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia o Tumore). Ente dell’Ospedale di Pisa che, dal 1986, opera per migliorare l’assistenza ai bambini affetti da queste patologie. Oltre che a stimolare e promuovere la ricerca e operarsi per garantire un sostegno morale e materiale alle famiglie dei piccoli pazienti.