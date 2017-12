Ponte dell’Immacolata ricco di eventi a Biassono.

8 dicembre ricco di eventi

Il Comune, in particolare l’assessorato alla Cultura di Paola Gregato, propone una serie di iniziative. Domani, venerdì 8, in occasione della festa dell’Immacolata, sono attesi diversi appuntamenti. Si parte alle 15.30, in piazza Italia, con la consegna delle letterine di Babbo Natale e la distribuzione di cioccolata calda ai bambini.

Messa dello sportivo

Alle 17.30, in chiesa parrocchiale, sarà celebrata la Messa dello sportivo: «L’invito è rivolto agli atleti delle varie società che avranno dei posti riservati nelle prime file e sono invitati a partecipare indossando le proprie divise – spiega l’assessore Gregato – Al termine ci sarà la benedizione del presepe allestito nei giardini di Villa Verri e l’accensione ufficiale del grande albero di Natale. L’importante compito spetterà a un bambino residente in paese, Alessandro Quercia, che proprio l’8 dicembre compie 4 anni». Da venerdì a domenica ci saranno bancarelle natalizie in piazza Italia, a fianco della pista di pattinaggio.