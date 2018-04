Domani (sabato) a Biassono un workshop gratuito di illustrazione manga a cura di Hellen Giussani.

In biblioteca

L’appuntamento è alle 16 in biblioteca civica, via San Martino 9. “Dal Sogno al diSegno” è il titolo dell’iniziativa che fa parte del ciclo “Il giro del mondo in 80 libri”. Inizialmente ci sarà un primo approccio al disegno con una breve introduzione e copia da un modello. Alle 17.30 si parlerà del mondo dei character design e della costruzione del personaggio.

Per iscrizioni

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, dai 9 ai 99 anni. Il materiale verrà messo a disposizione dalla biblioteca. Il laboratorio è gratuito ma con posti limitati ed è necessario prenotarsi telefonando in biblioteca al numero 039-2201075 o mandando una mail all’indirizzo biassono@brianzabiblioteche.it.