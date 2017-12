“Aspettando il Natale” arriva a Baruccana di Seveso. Profumi, atmosfere e melodie natalizie domenica nella frazione grazie ai commercianti e ai comitati di via Zara e Gent de Barucana.

Mercatini ed eventi per tutti

Per tutto il giorno, in via Trento e Trieste e in via Salvo d’Acquisto ci sarà uno speciale mercatino con prodotti tipici e hobbistici, ma non solo. Al mattino gli auguri con la filarmonica San Clemente, mentre nel primo pomeriggio truccabimbi, laboratori e animazione per i più piccoli. A contribuire alla realizzazione dell’evento i commercianti di Baruccana insieme al comitato Gent de Barucana e al comitato Folcloristico di via Zara.

Tante altre le iniziative

Oltre ad “Aspettando il Natale” sono però tante le iniziative legate ad “Illuminiamo il Natale”. Sempre domenica è infatti in programma la masterclass di pianoforte con Irene Veneziano all’accademia musicale “Marziali”. Sabato 16 sempre a Baruccana uno speciale “Concerto diffuso” realizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado Don Giussani.