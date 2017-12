Babbo Natale porta i doni ed insieme un aiuto concreto ai bimbi in difficoltà E’ la bella iniziativa di un gruppo di amici di Carate, Giussano e Verano.

Babbo Natale arriverà alla Vigilia

Qual è il sogno natalizio di ogni bambino? Ricevere la visita di Santa Claus con la slitta carica di doni. Alla Vigilia potrà diventare realtà. Grazie alla “Banda dei Babbi Natale”: un gruppo di amici di Carate, Giussano e Verano che il 24 dicembre, dalle 18 alle 23, consegneranno i regali nelle case dei più piccoli. Porteranno tanta gioia ed insieme aiuteranno i piccoli in difficoltà: il ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto ad Abio Brianza.

Prenotazioni aperte

Per prenotare il proprio Babbo, è possibile contattare i telefonici 334-7303237 (Luca per Carate), 339-3628604 (Riccardo per Verano) e 334-8264407 (Adriano per Giussano). L’offerta è libera.