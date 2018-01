Ha reso speciale il Natale di grandi e piccini. La “Banda dei Babbo Natale” – un gruppo di amici di Carate, Giussano e Verano – è entrata in azione la Vigilia.

Babbo Natale a domicilio

Domenica, in mattinata, la “banda” ha fatto visita agli oltre duecento ospiti delle case di riposo “Il Parco” e “La Rovella” di Carate. Seconda tappa il reparto di pediatria dell’ospedale cittadino, dove ha consegnato una valanga di giocattoli per i baby pazienti e per l’Abio. Nel pomeriggio e fino alla mezzanotte, invece, i Santa Claus hanno raggiunto un centinaio di bambini tra Carate, Verano e Giussano.