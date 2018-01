Biblioteca Seveso: con il nuovo anno ecco corsi di lingue e laboratori oltre ad un percorso di sostegno allo studio riservato ai ragazzi della scuola secondaria.

Compiti con i ragazzi del “Gadda”

La biblioteca “Villa del Sole” è pronta quindi ad ospitare speciali corsi di aiuto compiti e di sostegno allo studio. “già lo scorso anno abbiamo realizzato un’iniziativa di questo tipo grazie ai ragazzi dell’istituto Gadda di Paderno Dugnano” spiega l’assessore Luigia Caria. I ragazzi del liceo, insieme ad alcuni tutor, aiuteranno gli alunni della scuola secondaria di primo grado. “L’esperienza dell’anno scorso è stata positiva. A partire dal 6 febbraio sino all’8 maggio, una quindicina di ragazzi delle medie, ogni martedì, potranno trascorrere il pomeriggio in biblioteca per farsi aiutare nei compiti” afferma Elena Giovenzana dell’ufficio Cultura.

Corsi di tutti i tipi

Non solo aiuto per gli studenti. Da fine gennaio, in biblioteca, partiranno anche corsi di ogni genere. “Ripeteremo quelli di lingua inglese e spagnola. In più ci saranno anche quelli di taglio e cucito e di punto croce” afferma Caria. Poi laboratori manuali per bambini, social media marketing, scrittura creativa e, soprattutto, il corso sulla sensibilizzazione alle tematiche del parto e della genitorialità. “Quest’ultimo sarà gratuito – precisa l’assessore – gli altri verranno realizzati da associazioni o cittadini, con il Comune che mette a disposizione lo spazio della biblioteca”.