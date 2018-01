Il Capodanno in piazza a Biassono fa il pieno.

Il Capodanno in piazza

Risotto, specialità emiliane, brindisi e degustazione gratuita di cotechino con lenticchie e panettone. Oltre a disco e live dance party. Questo il ricco Capodanno in piazza Italia, offerto dall’Amministrazione comunale, che ha radunato numerose persone.

Un periodo natalizio ricco di eventi

“In occasione delle festività natalizie, i biassonesi hanno vissuto in un clima festoso e accogliente un mese ricco di eventi, rappresentazioni, concerti, degustazioni, animazione, solidarietà – spiega il sindaco Luciano Casiraghi – L’atmosfera natalizia è stata resa più magica dalle luminarie nel centro storico e nelle vie limitrofe e dal bellissimo albero di Natale. Per il secondo anno consecutivo anche dalla la pista di pattinaggio su ghiaccio. Per la prima volta con grande successo dal Capodanno in piazza Italia organizzato dall’assessorato allo Sport e Tempo libero di Paola Gregato“.

I ringraziamenti del sindaco

“In qualità di primo cittadino esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dall’assessorato allo Sport e Tempo libero in collaborazione con la Confcommercio di Monza. Ringrazio inoltre tutti coloro che si sono spesi e si spendono ogni giorno per la nostra Biassono”.

Grazie alle associazioni

“Fondamentali fulcri di cultura e di aggregazione sociale, che hanno permesso, anche quest’anno, di redigere e realizzare un calendario degli eventi natalizi, per qualità e varietà dell’offerta culturale, in grado di intercettare i gusti di tutti”.

Grazie al Museo

“Un grazie all’Istituzione del Museo Civico Carlo Verri e al suo direttore Ermanno Arslan, per gli eventi organizzati e per la programmazione svolta in sinergia con l’Amministrazione comunale e in particolare con l’assessorato alla Cultura”.

Grazie al parroco

“Grazie al nostro parroco don Ivano Spazzini, per la sua disponibilità a ospitare alcuni degli eventi musicali quali il Gospel. All’assessorato Cultura, Sport e Tempo libero. Ai Vigili urbani. Al comando dei Carabinieri per il servizio d’ordine e di sicurezza pubblica anche in occasione di Capodanno”.

Grazie ai commercianti

“Un grande, sentito grazie, a tutte le attività commerciali che condividendo il progetto dell’Amministrazione comunale, hanno provveduto a loro spese, ad addobbare con luci e tanto altro, il nostro bel paese, rendendolo con sobrietà ed eleganza, ancora più suggestivo e ospitale”.

Un pensiero ai cittadini

“Un pensiero affettuoso va a tutti i cittadini con l’augurio che il 2018 possa essere per ognuno di noi un anno ricco di serenità, pace, prosperità e lavoro”.

Gli auguri del borgomastro

“Il mio auspicio per il 2018 è di continuare a sentirci sempre più parte di questa comunità e rafforzare la propria volontà di contribuire con un impegno comune, alla crescita sociale e culturale e allo sviluppo della nostra Biassono.

Soltanto con il contributo di tutti e facendo squadra, si possono affrontare e risolvere i problemi di ogni giorno e andare incontro alle esigenze del singolo cittadino, per costruire, in un percorso condiviso, una società sempre più sana e più coesa, nella prospettiva di un futuro migliore per la nostra Biassono”.