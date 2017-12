Il Comune consegna i sacchi della spazzatura. Si parte domani, martedì 19 dicembre, tra il Comune, il Centro anziani di Capriano e l’oratorio di Fornaci.

Comune consegna i sacchi: si inizia domani

Da domani, martedì 19 dicembre, è possibile ritirare gratuitamente i sacchetti per la spazzatura (quelli per i rifiuti organici ed i «gialli», per plastica e barattoli). Lo si potrà fare esibendo la carta regionale dei servizi o la carta d’identità. E’ ammessa anche la delega, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune. Tre i punti di consegna.

A Briosco, nella sala consiliare di via Roma: da martedì 19 a venerdì 22 dicembre; da mercoledì 27 a venerdì 29; il 13, 20 e 27 gennaio, sempre dalle 9 alle 13.

A Capriano al Centro anziani di piazza Annoni ed all’oratorio di Fornaci. Aperti dalle 9 alle 12,30 da martedì 19 a venerdì 22 dicembre, da mercoledì 27 a venerdì 29 (nel mese di gennaio solo in Municipio).

Insieme ai sacchi, anche il calendario 2018 «Il mio paese e altri scorci» e l’opuscolo dedicato ai 150 anni della casa comunale.

Consegna a casa per chi ha difficoltà

I cittadini diversamente abili o con un oggettiva difficoltà a raggiungere il Municipio, potranno concordare la consegna del materiale al proprio domicilio contattando il telefonico 0362-95002, interno 7, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.