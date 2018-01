Concerto d’archi sabato sera al Cinepax di Macherio.

Concerto d’archi e scambio di auguri

L’Amministrazione comunale, in particolare il sindaco, Mariarosa Redaelli, invita a partecipare all’evento in programma sabato, alle 20.30 al Cinepax di via Milano. Un concerto d’archi che chiuderà il 2017. A esibirsi The Palm Court Quartet. David Simonacci e Marco Palmigiani ai violini, Lorenzo Rundo alla viola, Giorgio Matteoli al violoncello.

Il programma

Il concerto presenterà i più celebri brani della letteratura pianistica trascritti per quartetto d’archi. Il programma comprende Danze norvegesi, la Marcia “Alla turca” di Mozart, la celebre “Per Elisa” di Beethoven, una Mazurca di Chopin e tanti altri. Il concerto sarà in parte dedicato anche alla presentazione del primo disco “live” del quartetto: “Dal Grammofono al Grande Schermo” con opportune trascrizioni di notissimi evergreen.

Brianza Classica

L’evento rientra nella rassegna “Brianza Classica” giunta alla 14esima edizione e iniziata il 2 settembre. Concerti da camera per la valorizzazione del territorio e per una musica che non inquina. Da qui il nome della rassegna “Suoni in Eco-logia”. Il concerto è offerto dall’Amministrazione comunale e patrocinato dalla Regione Lombardia.

Scambio di auguri

La serata sarà anche un’occasione per un piacevole scambio di auguri con le autorità cittadine. L’invito è aperto a tutti.