Tre serate di cultura e informazione promosse ed organizzate dalla Croce Bianca Seveso, in collaborazione con le società sportive Asd Altopiano e Ac BaSe 96 con il patrocinio dei comuni di Seveso e Barlassina.

Stasera il primo appuntamento

“Si tratta di tre serate informative. Si parlerà di temi importanti per capire come intervenire in caso di infortuni” come spiega il presidente Federico Villa. Nel primo appuntamento di oggi si è parlato di “Sport e Bullismo”. Relatori saranno lo psicologo sportivo Luca Lavezzari, l’allenatore e formatore motivazionale Ciro Strino e il presidente e insegnante dell’accademia di Kung Fu “Vo Kinh Dao”, Simone Pappalardo.

Sport e sicurezza stradale i temi clou

Le altre due serate promosse si svolgeranno mercoledì 16 e mercoledì 23. La prima alle medie “Da Vinci”, intitolata “Infortunio e malore sul campo da gioco”, la seconda all’auditorium della Bcc di Barlassina sulla “Sicurezza stradale”. Ospiti, nel primo appuntamento, Sara Lissoni, formatrice di Croce Bianca Seveso, Justine Lorandi di Medicesano e gli osteopati Andrea Redaelli e Roberto Bertazzi. Nell’ultimo appuntamento ci saranno invece Michele Rossi, Ceo di Trm Group, il commissario della Polizia di Stato Gabriele Fersini, i comandanti della polizia locale di Seveso e Barlassina Claudio Lattuada e Giovanni Ranno e Bruno Donno di Direzione Sicurezza Stradale di Regione Lombardia.