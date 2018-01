Elettrizzante parata a Roma per la Triuggio Marching Band.

Elettrizzante parata

Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi. La Triuggio Marching Band ha partecipato alla Rome New Year Parade. Si tratta di una delle più elettrizzanti parate per marching band organizzate in Europa che si tiene in contemporanea con altre importanti capitali. Tra queste Londra, Madrid, Parigi.

Tappa a Roma

La parata si è svolta nel famoso tridente romano, da piazza del Popolo fino a piazza di Spagna passando tra via Condotti e altre famose vie del centro storico della capitale, in un vero e proprio bagno di folla. Più di mille gli artisti coinvolti nell’evento che hanno dato vita a performance di musica e danza durante la manifestazione.

Protagonista il gruppo triuggese

Il gruppo triuggese composto da un’ottantina di persone tra musicisti color guard e accompagnatori ha avuto l’occasione di soggiornare alcuni giorni nella capitale e aggiungere alla splendida esperienza musicale anche la visita ai più importanti monumenti di Roma.