Festa della Liberazione a Giussano e Paina: mattinata con bande e corteo.

Mercoledì 25 aprile

Festa della Liberazione a Giussano e Paina: mattinata con bande e corteo. Celebrazioni in grande stile per il 73eseimo anniversario della Liberazione. Come sempre in occasione del 25 aprile, la cerimonia celebrativa si aprirà alle 9 con la messa, in basilica e a seguire la deposizione della corona d’alloro al Monumento dei caduti. Da lì poi partirà il corteo, verso il parco Nicholas Green, verso il monumento intitolato alla Libertà, con la partecipazione del Corpo musicale Dac Giussano, il corpo musicale Santa Margherita e il Coro degli alpini, del sindaco e degli amministratori. Alle 10.45, celebrazioni anche a Paina, all’Arco della pace.