Il 16 e 17 dicembre il cantautore monzese Gatto Panceri in versione unplugged a Desio. Culmine dello show sarà il GFACTOR. Il vincitore potrà registrare dal vivo una nuova puntata del ‘Divano Live’.

Gatto Panceri live a Desio

Dopo essere tornato nei giorni scorsi a far parlare di sé con l’annuncio di un nuovo cd di inediti, intitolato ‘Pelle d’oca e lividi’ e un nuovo libro che vedrà la luce nel 2018, Gatto Panceri annuncia i ‘GattoDays’. Il 16 e 17 dicembre

prossimo incontrerà i suoi fans nella cornice del ‘Movie Star’ di Desio, in Via del Guado 7. Appuntamento a partire dalle ore 20.00 (per informazioni, tel. 335 6905122).

Le due serate-evento inizieranno con un apericena, per poi lasciare posto a un live unplugged del cantautore lombardo che si cimenterà con nuove ed eleganti versioni delle perle migliori del proprio repertorio solista. Oltre a interessanti rivisitazioni dei pezzi famosi firmati in carriera per voci degne di nota del calibro di Mietta, Fausto Leali, Giorgia, Andrea Bocelli e Mina.

Il Gfactor e la nuova puntata di “Divano Live”

“Culmine dello show sarà il GFACTOR. Una sorta di concorso in cui chi desidera potrà esibirsi sulle note

delle canzoni più famose del cantautore. “Al termine della simpatica competition, decreterò un vincitore. Sarà lui che potrà venire a casa mia a registrare dal vivo una nuova puntata del ‘Divano Live’, il format per chitarra, voce e smartphone che, in soli 30 giorni, ha superato quota 100.000 visualizzazioni sul mio profilo Facebook”, racconta soddisfatto Gatto Panceri.

“Figli naturali dell’Edicola di Fiorello”

“Considero i ‘Divano Live’ figli naturali dell’Edicola di Fiorello: uno che, in tema di intrattenimento

puro, ha da insegnare a tutti e ci vede lungo anche in chiave social”, dichiara l’artista, che conclude: “Questa

due giorni di musica, festa, cene e compagnia è il regalo ai miei sostenitori: a quelli di ieri, di oggi, a quelli

che da sempre fanno parte del mio quotidiano anche quando sono lontano dai riflettori”.