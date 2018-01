E’ iniziata la festa di san Mauro

E’ iniziata questa mattina la tradizionale festa di san Mauro a Renate. Continuerà per tutto il pomeriggio.

Festa di san Mauro rallegra il Vianò

In agenda c’è il rosario, la benedizione e il bacio della reliquia nella chiesuola, le cui origini risalgono al 1162. Recentemente restaurata, grazie alla generosità degli “Amici di san Mauro”, l’antico oratorio dedicato inizialmente a sant’Alessandro, continua ad essere un punto di richiamo non solo per i renatesi ma anche per gli abitanti dei paesi confinanti.

Anche il mercatino costituisce un polo di attrazione con gli ambulanti che fedelmente tornano a Renate da almeno trent’anni a questa parte. Si sono rivisti i “firunat”, venditori di castagne cotte con un procedimento particolare ed infilate pazientemente in un robusto spago. Si tratta dei decani Luigi Rocca, Simone Panzeri e Luigi Sottocorna, da La Valletta Brianza. E ancora Edy con i suoi prodotti artigianali in legno della Valtellina, il buon Osvaldo Fumagalli da Inverigo che commercializza forbici e coltelli di una delle ultime ditte artigianali del settore esistenti: la Betakut di Erba. Novità assoluta di quest’anno la presenza dei coniugi veranesi Giovanni Cazzaniga e Tiziana Pelucchi che nel loro paese gestiscono un avviato negozio di gastronomia, l’Antica Posteria di via Preda.

“Da anni siamo fornitori della festa dei piatti tradizionali – ha spiegato Giovanni – ma quest’anno gli organizzatori ci hanno chiesto di essere presenti in prima persona”.

Dalle 15.30 i due salumieri, oltre a continuare la vendita di trippa, cazzoeula e salame cotto, daranno una dimostrazione della loro bravura facendo vedere come si producono gli insaccati.

Il concerto ha aperto i festeggiamenti

Accanto alla giornata di oggi, la festa ha visto un altro momento. Quello del concerto organizzato dalla biblioteca sabato sera. La chiesuola di San Mauro ha ospitato la corale San Pietro al Monte di Civate.