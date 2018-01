Ogni anno contribuisce a rendere speciale il Natale dei piccoli di Capriano. E lo fa da ormai mezzo secolo.

Natale speciale con la “squadra” dei Santa Claus

E’ la squadra dei Babbo Natale della frazione di Briosco. Anche in questo 2017, la sera della Vigilia, i cinque Santa Claus – Ugo Pennati (in vestito rosso e barba bianca da ben 41 anni), Dario Civillini, Mattia Pettenello, Daniele Valli e Luca Vimercati – hanno consegnato i doni ai bimbi della frazione. A bordo di un trattore e della vecchia slitta costruita da don Rino Buraglio.

“Nei giorni che precedono il Natale, mamme, papà e nonni portano i doni per i loro bambini alla scuola dell’infanzia di via Trivulzio – ha spiegato la “squadra” più attesa dai baby caprianesi e non solo – Il 24 dicembre, dalle 17,30, li raccogliamo tutti e andiamo casa per casa. Anche noi, quando eravamo piccini, ricevevamo la visita dei nostri predecessori”.

Un appuntamento capace di far sognare ed insieme di fare del bene. Le offerte raccolte, infatti, sono destinate a delle missioni in Bosnia ed all’asilo “Fratelli Casanova”.